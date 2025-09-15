Un minor de 13 ani a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Polițiștii fac cercetări

Un copil de 13 ani a murit, luni seară, într-o localitate din judeţul Argeş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac.

ISU Argeş a intervenit, luni seară, la un accident rutier produs în comuna Cocu, unde un vehicul ar intrat într-un copac.

„Echipajele ajunse la faţa locului au constatat că este vorba despre un ATV care ar fi lovit un copac. În urma evenimentului, a rezultat o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani”, a transmis ISU Argeş.

Pompierii au precizat că, din păcate, victima nu a putut fi salvată, fiind declarată decedată.

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Piteşti sunt la faţa locului pentru primele cercetări.

