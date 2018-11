Un liceu din Sighetu Marmaţiei, printre cele mai bune din Europa. Ce învaţă elevii

Una dintre cele mai bune şcoli de afaceri din Europa se află în Maramureş. Este vorba despre un liceu tehnologic din Sighetu Marmaţiei, care a fost premiat la Viena pentru excelenţă în pregătirea viitorilor antreprenori de succes.

Peste o sută de elevi de la Liceul Tehnologic Marmaţia se întâlnesc de două ori pe săptămână cu profesori voluntari pentru a afla secretele din spatele unei afaceri de succes.

"Eu împreună cu colegele mele am pus bazele unei minicompanii. Vrem să facem pentru început prosoape pentru bucătarii şi după fete de mese, perdele şi speram să prindă”, spune un elev.

"Facem obiecte vestimentare şi accesorii. Prin orele de educaţie antreprenorială învăţăm să ne deschidem propria firmă şi putem să le vindem. Mi-ar plăcea să-mi deschid o afacere”, declară o elevă.

Marius, un fost elev al liceului, se laudă, la doar 22 de ani, cu o afacere înfloritoare: "Am făcut o analiză de piaţă şi mi-am deschis un atelier de folii, am mers la cursuri şi aşa am ajuns să am o afacere care merge foarte bine. De 1 an de zile import colant din SUA şi am şi exclusivitate pe România şi distribui în toată ţara la mai mulţi colantatori."

Şi Daniel, care şi-a deschis o firmă de contabilitate, spune că l-au ajutat cunoştinţele acumulate în timpul liceului. "Dorinţa de a evolua te face să gândeşti ca antreprenor. Şcoala pentru mine a fost o posibilitate de a ne prezenta nişte orizonturi."

În 2004, unitatea de învăţământ a început să colaboreze cu un ONG care sprijină, în tzari din toată lumea, programe de pregătire pentru viitori antreprenori. Iar munca tuturor a fost recompensată de curând la Viena, unde liceul s-a numărat printre câştigătorii competiţiei Scoala Antreprenoriala a Anului.

Adriana Vescan - Directorul Liceului Tehnologic Marmaţia: "Se promovează economia morderna, cadrele didactice în colaborare cu Junior Achievement încearcă să-i înveţe să construiaca un buget, să-şi contureze o firmă, iar prin aceste minicompanii, reuşesc să atingă obiective economice în prima fază virtuale, după care devin realitate în mediul economic palpabil."

În România, aproximativ 250 de mii de elevi din 1800 de şcoli de stat beneficiază de astfel de programe de educaţie antreprenorială, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei.