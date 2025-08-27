Un județ vrea să introducă o taxă de drum suplimentară. Vehiculele vizate de Consiliul Județean

Conducerea Consiliului Județean Vâlcea anunță măsuri drastice cu scopul declarativ de a proteja infrastructura rutieră județeană, vizând și introducerea unei taxe de drum pentru vehiculele de mare tonaj.

Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a prezentat marți, în cadrul ședinței forului județean, planurile administrației locale de a implementa un sistem de taxare pentru transportatorii care deteriorează drumurile județene prin nerespectarea limitelor de tonaj.

Deteriorări semnificative pe arterele principale

Potrivit oficialului județean, mai multe drumuri importante din Vâlcea au suferit deteriorări considerabile din cauza traficului greu neautorizat. „Așa se face că DJ 678 a fost deteriorat în anumite zone, iar DJ 678 A, la fel. Lucrăm, și să nu vă mire, la un material prin care vom introduce rovinietă, adică taxă pentru cei care fac transport greu pe drumurile județene, pentru că aceia care strică trebuie să plătească", a declarat Rădulescu.

Măsura vine ca răspuns la problemele recurente create de transportatorii care circulă cu încărcături peste limitele legale, provocând degradarea prematură a carosabilului.

Controale intensificate

Președintele CJ Vâlcea a cerut o mobilizare comună a autorităților pentru identificarea și sancționarea încălcărilor. El a solicitat atât agenților de la serviciul județean de poliție rutieră, cât și angajaților Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP) Vâlcea să intensifice vigilența pentru depistarea vehiculelor cu încărcătură peste limitele legale.

Rădulescu a subliniat că „aceste controale nu sunt dispuse pentru conducătorii de autoturisme. Aceste controale se fac pentru cei care nu respectă legea și merg cu depășire de tonaj și așa mai departe."

Probleme suplimentare în zona Munteni

Pe lângă problema supraîncărcării, președintele CJ a semnalat și alte nereguli care afectează calitatea drumurilor județene. „Ba mai mult, sunt câteva puncte pe DJ 678 A, în zona Munteni - atenționez și RAJDP-ul - unde se fac exploatări din albia râului și se iese în asfalt cu mizerie. În alte țări în care ne ducem, ne mirăm că cei care vin din câmp spală mașinile. În România nu se face. În România trebuie să stăm noi să păzim", a criticat oficialul.

Rădulescu și-a exprimat regretul față de această situație, declarând: „Este păcat de munca dumneavoastră și este păcat de oamenii care trebuie să meargă pe drumuri bune și curate."

