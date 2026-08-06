"Instituţia Prefectului - Judeţul Neamţ informează că, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Neamţ, (...) au fost adoptate măsuri suplimentare urgente pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice extreme şi eficientizarea utilizării resurselor de apă la nivelul întregului judeţ", precizează Prefectura Neamţ.

Conform sursei citate, decizia vine în contextul menţinerii avertizărilor meteorologice privind valul persistent de căldură, disconfortul termic deosebit de accentuat şi nopţile tropicale, dar şi ca urmare a sincopelor înregistrate în alimentarea cu apă pe zona Nord - Târgu Neamţ de către operatorul C.J. Apaserv S.A.

Măsurile completează hotărârile anterioare ale CJSU Neamţ privind protecţia populaţiei şi asigurarea resurselor alternative de apă.

"Prefectul Maria Apostol solicită preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) aplicarea fermă şi imediată a următoarelor dispoziţii la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale (UAT): analizarea zilnică a situaţiei privind asigurarea apei potabile pentru populaţie în fiecare localitate; emiterea de hotărâri CLSU sau dispoziţii de primar pentru raţionalizarea şi protejarea resursei de apă, vizând în mod obligatoriu: informarea publică privind obligativitatea folosirii apei din reţeaua publică exclusiv pentru consum casnic, uz menajer şi adăparea animalelor; interzicerea strictă, prin Hotărâre CLSU sau Dispoziţie de Primar, a utilizării apei potabile pentru udarea gazonului, umplerea piscinelor/bazinelor de agrement, spălarea curţilor, a trotuarelor şi a autovehiculelor", anunţă Prefectura Neamţ.

De asemenea, în situaţiile în care capacitatea de înmagazinare nu permite continuitatea serviciului, se va stabili un program de distribuţie pe intervale orare, adus la cunoştinţa cetăţenilor cu cel puţin 24 de ore înainte.

Totodată, se vor constitui echipe mixte (Primărie, Poliţie Locală, operator de apă) pentru identificarea, descurajarea şi sancţionarea consumului abuziv sau a pierderilor din reţelele interioare.

O altă măsură dispusă este monitorizarea stării tehnice şi igienico-sanitare a fântânilor publice, cişmelelor şi izvoarelor locale pentru a putea fi utilizate la nevoie.

Prefectura Neamţ precizează că va transmite circulare către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în vederea punerii în aplicare, în mod unitar şi cu celeritate, a măsurilor dispuse. Instituţia subliniază că responsabilitatea aplicării pe teren a acestor dispoziţii, precum şi informarea directă a populaţiei revin autorităţilor administraţiei publice locale, prin primari şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

"Fac un apel la responsabilitate şi solidaritate către toţi cetăţenii judeţului Neamţ. Trecem printr-o perioadă de caniculă extremă, iar apa potabilă trebuie utilizată cu prioritate pentru nevoile esenţiale ale populaţiei şi pentru adăparea animalelor. Solicit autorităţilor locale maximă implicare în aplicarea acestor măsuri", transmite prefectul judeţului Neamţ.