Fondurile sunt direcţionate spre implementarea unor proiecte vitale - construirea de grădiniţe, renovarea clădirilor, achiziţionarea de elicoptere medicale şi dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii, a declarat Radev. Potrivit acestuia, în ultimele săptămâni, Guvernul a reuşit să renegocieze anumite aspecte ale angajamentelor aferente celei de-a cincea tranşe de plată din cadrul Planului de Redresare şi Rezilienţă, scrie BTA, conform Agerpres.

Radev a menţionat că s-a renunţat la introducerea planificată a unei taxe de contorizare a apei. El a adăugat că se lucrează la protejarea fondurilor din Planul pentru o Tranziţie Justă destinate regiunilor Stara Zagora, Kiustendil şi Pernik.

"Nu îi inducem în eroare pe partenerii noştri europeni şi nu facem promisiuni deşarte, dimpotrivă, căutăm soluţii pentru proiecte valoroase, care să protejeze interesele Bulgariei", a declarat prim-ministrul.

Prim-ministrul este încrezător că Bulgaria va primi o parte semnificativă a fondurilor aferente următoarei tranşe de plată din cadrul Planului de Redresare şi Rezilienţă.