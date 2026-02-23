Jandarmeria Română a anunţat decesul plutonierului adjutant Marian Spînu.

„Îl vom păstra în amintirea noastră ca pe un camarad devotat, un profesionist care şi-a îndeplinit datoria, cu seriozitate, responsabilitate şi devotament. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată şi către toţi cei apropiaţi. Suntem alături de voi în aceste clipe grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis instituţia.

Sindicatele care îi reprezintă pe angajaţii MAI au reclamat stresul şi condiţiile în care muncesc cei care desfăşoară misiuni în stradă.

„Încă un «special» în minus pentru economiile pe care le vrea să le facă premierul Bolojan. Colegul nostru în vârstă de 40 de ani din cadrul Jandarmeriei Bucuresti a căzut ca şi secerat în timp ce se afla în misiune în timpul serviciului, neavând nicio şansă de supravieţuire. În timp ce colegii noştri cad la datorie, Ilie Bolojan vorbeşte despre creşterea vârstei de pensionare. Pentru cine? Pentru cei care îşi riscă viaţa zilnic? Pentru cei care cară pe umeri stres, nopţi nedormite şi intervenţii la evenimente?”, au afirmat reprezentanţii Sindicatului Europol.

„E ușor să decizi într-un birou”

Potrivit acestora, militarii şi poliţiştii nu pot fi trataţi la fel cu ceilalţi funcţionari.

„E uşor să decizi dintr-un birou. E uşor să vorbeşti despre «sustenabilitate» când nu eşti tu în stradă, la 3 dimineaţa în misiune. Nu poţi trata la fel un funcţionar şi un om care îşi pune viaţa în pericol. Indiferent că vorbim de militari sau poliţişti, cu toţii sunt doar nişte cifre pentru guvernanţi”, au transmis ei.

La rândul lor, reprezentanţii SNPPC au reclamat stresul şi epuizarea angajaţilor.

„Jandarm mort in timpul serviciului la 40 ani! Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicţii toata cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amânate! Şi Bolojan vrea să ne pensionam la 65! Şi colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli în legătură cu serviciul! Peste 10 poliţişti sau militari mor pe lună în sistemul de AOPSN!”, au arătat aceştia.