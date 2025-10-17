Un grup de instigatori a apărut în zona exploziei de la blocul din Rahova. Ce a urmat

Un bărbat a fost dus la poliţie după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei de la blocul de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei.

"Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni care pun în pericol buna desfăşurare a intervenţiei. În urma acestor comportamente, un bărbat a fost extras din grup şi condus la secţia de poliţie, în vederea identificării şi luării măsurilor legale", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti (DGJMB), potrivit Agerpres.

Jandarmii sunt prezenţi pentru delimitarea şi securizarea zonei, sprijinind intervenţia pompierilor şi desfăşurarea măsurilor de protecţie pentru toţi cei implicaţi.

"Pe această cale recomandăm cetăţenilor să evite apropierea de zona perimetrului afectat, să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să nu încerce să intervină pe cont propriu şi să nu împiedice în niciun fel echipele de intervenţie", arată sursa citată.

Explozia a avut loc vineri dimineaţa într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina, iar în urma deflagraţiei etajele 5 şi 6 ale imobilului s-au prăbuşit.

