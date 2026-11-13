În anchetă sunt vizaţi directori de la Oil Terminal, şeful Vămii Constanţa şi un şef din ANAF Bacău, relatează News.ro.

Anchetatorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 111 construcţii şi terenuri, dar şi asupra sumelor din conturilor celor anchetaţi până la concurenţa sumei de 114,9 milioane de lei.

Reprezentanţii DIICOT au anunţat, vineri, că în urma percheziţiilor făcute în cinci judeţe şi în Bucureşti au fost reţinute, iniţial, două persoane, iar alte 41 au fost pus sub control judiciar pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

”Pe parcursul percheziţiilor efectuate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov, au fost identificate şi ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei şi diverse valute, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă ⁠măsura sechestrului asigurator asupra a 111 imobile (construcţii şi terenuri) şi asupra sumelor existente în conturile inculpaţilor până la concurenţa sumei de 114,9 milioane lei”, au afirmat reprezentanţii DIICOT.

Ei au menţionat că, ulterior, procurorii DIICOT – Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar şi faţă de cele două persoane reţinute.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, joi, 46 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov, într-un dosar în care o grupare ar fi obţinut importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.

Suspecţii ar fi fost ajutaţi de o persoană din conducerea unei administraţii judeţene a Finanţelor Publice, care le-ar fi oferit informaţii, dar ar fi obţinut ilegal fonduri importante prin programele IMM Invest. Prejudiciul total cauzat în acest dosar depăşeşte 100 de milioane de lei. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că sunt vizaţi directori ai Oil Terminal Constanţa, şeful Biroului Vamal Constanţa şi şeful Inspecţiei fiscale din ANAF Bacău, dar şi funcţionari ai CEC Bank.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în anul 2023, 4 persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat, ulterior, alţi membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Activitatea grupării ar fi fost coordonată de un bărbat, care ar fi exercitat controlul asupra mai multor societăţi comerciale, prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcţii de administrare", arăta Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

Din actele de urmărire penală a reieşit că membrii grupării ar fi avut atribuţii distincte privind aprovizionarea cu produse energetice, organizarea circuitelor comerciale, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentelor şi evidenţierea operaţiunilor în contabilitate.

"În cadrul mecanismului investigat, între societatea care asigura aprovizionarea cu motorină şi cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, ar fi fost interpusă, artificial, o altă firmă, aflată în insolvenţă, care ar fi emis facturi pentru operaţiuni nereale de livrare a motorinei, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată. Concomitent, la nivelul societăţii comerciale interpuse s-ar fi urmărit stingerea obligaţiilor de plată a TVA prin invocarea unui pretins sold negativ rezultat din stornări efectuate în anul 2019, pentru care dreptul de rambursare nu fusese recunoscut de organele fiscale", adăuga sursa citată.

Astfel, în perioada decembrie 2023-august 2025, în evidenţele societăţii beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat aferent acestei componente fiind de aproximativ 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.

Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi beneficiat de sprijinul unei alte persoane cercetate, care ar fi exercitat atribuţii de conducere în cadrul unei administraţii judeţene a finanţelor publice, prin furnizarea de informaţii şi îndrumări privind situaţia fiscală a societăţii interpuse, posibilităţile de compensare a obligaţiilor şi gestionarea raporturilor cu organele fiscale.

"Cercetările au relevat şi utilizarea unor mecanisme de evidenţiere parţială a operaţiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, prin atribuirea scriptică a acestora unei societăţi interpuse şi calcularea unor accize inferioare celor datorate pentru cantităţile efectiv comercializate. Prin aceste operaţiuni ar fi fost diminuată şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, prejudiciul stabilit pentru această componentă fiind de aproximativ 1.218.000 de lei", scria în comunicat.

De asemenea, în legătură cu activitatea unei alte societăţi care comercializa carburanţi, din investigaţii a rezultat că, în perioada noiembrie 2023-noiembrie 2025, două persoane, sprijinite de reprezentanţii unui antrepozit fiscal, ar fi participat la evidenţierea incompletă în documentele de raportare fiscală a operaţiunilor de eliberare pentru consum a motorinei şi benzinei.

Prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei din accize şi TVA

Prin modalitatea de transformare a cantităţilor şi de calcul al accizelor, ar fi fost diminuate obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat cu peste 4.500.000 de lei, reprezentând accize şi TVA.

Totodată, în perioada aprilie-mai 2025, reprezentanţii antrepozitului fiscal ar fi utilizat 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăţi, pentru a crea aparenţa achitării accizelor, prejudiciul aferent acestor operaţiuni ridicându-se la 2.200.000 de lei.

"Din actele de urmărire penală a reieşit că, prin intermediul a şapte societăţi comerciale, al unor finanţări garantate în numele şi în contul statului, în cadrul programelor IMM INVEST şi IMM INVEST PLUS, persoanele cercetate ar fi folosit documente şi date inexacte ori incomplete privind operaţiunile finanţate, valoarea investiţiilor, aporturile proprii şi sursele de rambursare, pentru a crea aparenţa îndeplinirii condiţiilor de acordare şi utilizare a creditelor. Mecanismul ar fi fost sprijinit de angajaţi ai instituţiei de credit, analişti de credit şi membri ai comitetului de credit, implicaţi în analiza, aprobarea şi eliberarea finanţărilor. Astfel, prin intermediul a 12 contracte de credit ar fi fost obţinute pe nedrept fonduri în valoare totală de peste 41.000.000 de lei. Sumele astfel obţinute ar fi fost transferate preponderent în circuitul societăţilor afiliate şi utilizate inclusiv pentru constituirea aporturilor necesare altor finanţări, achitarea unor obligaţii bancare şi efectuarea unor cheltuieli personale", adăuga Poliţia.

Distinct, în perioada august 2024-mai 2025, prin prezentarea unor achiziţii simulate, a unor bunuri supraevaluate şi a unor surse de rambursare nereale, ar fi fost obţinute alte trei credite comerciale, fără garanţie de stat, cauzând instituţiei bancare o pagubă de aproximativ 2.450.000 de lei, mai arată sursa citată.

Investigaţiile efectuate în cadrul dosarului penal vizează şi denaturarea caracterului concurenţial al unei proceduri organizate, în perioada august-septembrie 2025, pentru cesiunea unor creanţe bugetare în valoare de 5.275.461 de lei. Astfel, reprezentanţii a două societăţi, aflate sub coordonarea liderului grupului infracţional organizat, ar fi depus oferte concertate, prezentate ca independente, în scopul denaturării preţului de adjudecare, beneficiind de sprijinul preşedintelui comisiei de selecţie a cesionarului, cu funcţie de conducere în cadrul unei administraţii financiare judeţene.

Cu privire la infracţiunile de abuz în serviciu, cercetările privesc modalitatea de procesare a unor declaraţii vamale şi de eliberare a produselor petroliere, în condiţiile aplicării nelegale a unui regim care permitea suspendarea plăţii accizelor şi neplata efectivă a TVA la import, menţionează anchetatorii.

"În acest context, persoanele cercetate cu atribuţii în verificarea şi procesarea operaţiunilor vamale (inspectori vamali), precum şi persoane cu atribuţii în cadrul operatorului de depozitare şi eliberare din antrepozit vamal al produselor petroliere, ar fi încălcat obligaţiile legale de serviciu, permiţând societăţilor beneficiare amânarea nelegală a plăţii obligaţiilor fiscale şi valorificarea mărfurilor înainte de achitarea acestora. Prin aceste acţiuni ar fi fost amânată nelegal încasarea unor obligaţii fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize şi TVA aferente operaţiunilor de import. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin încasarea cu întârziere a acestor obligaţii se ridică la mai mult de 25.000.000 de lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi calculate de autoritatea vamală", mai arăta Poliţia.