Reducerile reprezintă aproximativ 10% din forța de muncă globală a companiei, readucând efectivul de personal la nivelurile înregistrate ultima dată în 2021, scrie BBC.

Uber își reduce efectivele

Directorul executiv Dara Khosrowshahi a comunicat angajaților, printr-un e-mail intern, că firma de taxiuri și livrări s-a extins rapid, dar a acumulat prea multe niveluri ierarhice și echipe mici, care au încetinit procesul decizional.

El a afirmat că aceste reduceri vor plasa Uber, care are sediul central global în San Francisco, SUA, într-o poziție mai favorabilă pentru a profita de „cele mai mari oportunități care ne așteaptă”.

Această măsură reprezintă una dintre cele mai ample restructurări ale Uber din ultimii ani și semnalează o trecere către un model operațional mai eficient.

Acțiunile au crescut cu aproape 2% după anunț, investitorii părând să întâmpine cu entuziasm propunerile.

Compania își reorganizează echipele

Reducerile afectează atât managerii, cât și angajații fără funcții de conducere, iar Uber a declarat că intenționează să integreze multe dintre cele mai mici echipe ale sale în grupuri mai mari; cu toate acestea, compania nu a confirmat locațiile cele mai afectate de reducerile de personal.

Astfel de schimbări au scopul de a face Uber „mai simplu” și „mai rapid”, eliberând în același timp fonduri pentru a reinvesti în domenii pe care le consideră esențiale pentru viitorul său, a spus Khosrowshahi.

Restructurarea are loc pe fondul intensificării investițiilor Uber în parteneriate din domeniul vehiculelor autonome și al extinderii operațiunilor sale de transport la cerere, livrări și robotaxi.

Compania limitează munca la distanță

De asemenea, Uber își înăsprește strategia privind birourile, solicitând aproape tuturor angajaților să lucreze la fața locului în centre desemnate și limitând posturile care permit munca la distanță la aproximativ 1%.

Analiștii au afirmat că disponibilizările ar putea genera economii anuale de până la 2 miliarde de dolari.

Spre deosebire de multe companii mari din domeniul tehnologiei care au redus numărul de locuri de muncă pe fondul cheltuielilor semnificative pentru inteligența artificială (IA), Uber a evitat reducerile majore de personal de la începutul pandemiei.

Ultimele schimbări readuc efectivul de personal la puțin sub 30.000 de angajați, aproximativ la nivelul de dinaintea celei mai recente perioade de expansiune.