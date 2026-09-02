Adolescentul a fost nevoit să semneze o declarație, catalogată drept „absurdă”, prin care confirma că nu are un făt în dezvoltare în corp, relatează The Sun.

Băiatul a fost internat la Royal Hospital for Children din Edinburgh după ce s-a accidentat în timp ce juca rugby.

„A încercat să râdă de situație, dar părea destul de nedumerit de ce ar trebui cineva să-l întrebe dacă este însărcinat. Este ciudat. Politicile privind genul, în special în Scoția în momentul de față, creează destul de multă dezbinare. Asistenta și-a ridicat brațele de parcă ar fi vrut să spună «nu dați vina pe mine».”, a declarat bunicul lui.

Afișele precizează că „toate genurile cu vârste cuprinse între 12 și 55 de ani” trebuie întrebate dacă există posibilitatea unei sarcini înainte de efectuarea unei radiografii în apropierea abdomenului.

„John Swinney trebuie să le spună celor de la NHS Lothian să pună capăt acestei absurdități.”, a declarat Meghan Gallacher, purtătoarea de cuvânt a conservatorilor scoțieni pentru egalitate.

Guvernul scoțian a transmis că problema ține de NHS Lothian.

Reprezentanții autorității sanitare au fost contactați pentru un punct de vedere.

Indignarea vine după dezvăluirile potrivit cărora o organizație caritabilă din Scoția a primit sute de mii de lire sterline pentru a organiza sesiuni în Edinburgh în cadrul cărora femeile transgender sunt învățate să alăpteze bebeluși.