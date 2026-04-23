Zona a fost închisă, iar autoritățile au făcut verificări. Suspiciunea nu s-a confirmat, din apă fiind scoase două butelii.

Apelul la 112 a fost făcut de un trecător, care a văzut că în apă plutește un obiect ce seamănă cu o mină marină.

Bărbat: „Din câte am înțeles de la domnul agent de acolo, s-ar fi găsit o posibilă bombă marină.”

Mai multe echipaje au fost trimise în zonă, iar accesul pietonilor pe faleza Cazinoului, dar și circulația mașinilor în zonă au fost oprite zeci de minute.

Acum, autoritățile încearcă să afle cui aparțin obiectele găsite în mare.