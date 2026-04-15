Un bărbat este în stare critică. La fața locului au ajuns forțe impresionante, inclusiv din Ialomița și Călărași. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Focul s-a extins înspăimântător de repede astfel încât doar unii dintre locatari au reuşit să iasă în timp util. Alţii au rămas captivi, mai ales ca fumul negru şi înecăcios a inundat casa scării şi toate apartamentele până la etajul doi.

Corespondent PROTV: „28 de oameni se aflau în clădire în momentul în care a izbucnit incendiul. 20 de persoane au reușit să iasă singure, iar alte 8 persoane au fost evacuate de salvatorii de la ISU Dobrogea."

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar pompierii şi-au chemat în ajutor colegii din Ialomița și Călărași.

Corespondent PROTV: „În cartierul unde a izbucnit incendiul circulația este blocată de mai bine de două ore. La fața locului au fost trimise peste 20 de echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Constanța şi de la SMURD. Paramedicii sunt pregătiți se preia victimele și să le ducă la Spitalul Județean din Constanța."

12 persoane - între care 4 copii - au suferit arsuri ori au inhalat fum. Un bărbat de 64 de ani, cu răni pe 80% din suprafaţa corpului, este în stare critică la Terapie Intensivă.

Dr. Bogdan Obadă, director medical Spitalul Clinic Județean Constanța: „În momentul ăsta pacientul este netransportabil, este în stare extrem, extrem de gravă."

În bloc stăteau în jur de 150 de persoane. Apartamentele lor au fost distruse în întregime.

Vergil Chițac, primar Constanța: „Avem spații fizic unde să-i relocăm pe toți, să le dotăm cu ce este necesar, paturi, dulapuri, încălzire".

Din primele date, incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit apărut la un calorifer electric lăsat nesupravegheat.

În cartierul Henri Coandă locuiesc peste 2.500 de oameni. Nu este racordat la gaze şi nici la sistemul centralizat de termoficare. În aceste condiţii, rețeaua electrică este adesea suprasolicitată.