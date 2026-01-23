În paralel, zeci de mii de români cer ca autorităţile să schimbe legea, astfel încât minorii să poată fi traşi la răspundere de la 10 ani, dacă ucid cu discernământ. Ceilalți doi adolescenţi implicaţi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Atenţie, urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional.

Anchetatorii, care au primit rezultatele analizelor de la IML, precizează că băiatul de 13 ani consumase un drog de risc. Substanţa interzisă poate induce euforie, psihoză tranzitorie și alterează percepția. Probele de sânge au fost recoltate la două zile de la crimă, aşadar nu se ştie exact când s-a drogat minorul.

Reporter: Cum l-ați simțit dumneavoastră pe minorul de 13 ani în seara aceea?

Alin Berinde, unchiul victimei: „Era foarte îngândurat, nu era precis în declarații, sărea de la un subiect la altul, nu era coerent."

Apropiaţii victimei au pus la dispoziţia anchetatorilor mesajele schimbate de copii în seara crimei, când au stabilit să se întâlnească. A doua zi, suspectul de 13 ani a continuat să-i scrie celui ucis, ca să-şi mascheze fapta, spun aceleaşi surse.

Victima făcuse kick-boxing

Potrivit unor surse din anchetă, loviturile la cap care ar fi provocat moartea victimei au fost cauzate de un obiect dur, din gospodăria băiatului de 13 ani. Adolescentul de 15 ani nu a avut nicio şansă, deşi avea 1 metru 89 şi făcuse în trecut kick-boxing. Acum, experţii încearcă să contureze profilul celor care au fost capabili să ia o viaţă.

Colonel (r) Florin Lăzău, expert criminalist: „Vorbim despre o tulburare profundă de personalitate, orientată spre rău și dezumanizare. Este, fără îndoială, un profil de risc extrem de ridicat de recidivă.”

Revoltaţi că suspectul de 13 ani nu răspunde penal, mii de oameni au semnat o petiţie lansată online. Ei cer modificarea legii şi pedepsirea copiilor de la 10 ani dacă ucid cu intenţie, premeditat şi cu discernământ.

Alin Berinde, unchiul victimei: „Trebuie schimbat ceva urgent, o grămadă de copii or văzut că dacă acest individ de 13 ani scapă, poa să scape și ei."

Răzvan Doseanu, avocat: „În alte țări, sigur, se răspunde penal și sub vârsta de 14 ani. Sigur, nu se aplică acele pedepse care se aplică adulților. Prezumpția, în acest moment, în România, este că sub 14 ani nu ai discernământ.”

Îngroziţi de cele petrecute, unii părinți nu și-au mai dus copiii la școala din comună.

Părinți: „El tăia și spânzura în școală, nu avea voie să îi spună ceva pentru că el era zmeu." (...)

„Nu vrea să meargă la școală din cauza asta, că îi este frică."

În replică, cei de la Protecţia Copilului spun că minorul din acest dosar lăsat în libertate este supravegheat îndeaproape.

Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC Timiș: „Să respecte interdicția de a lua legătura cu ceilalți minori implicați în eveniment sau cu membrii familiilor acestora, participarea obligatorie la programe de consiliere psihologică, școală în format online.”

În cazul în care nu va respecta aceste măsuri, poate fi trimis într-un centru de plasament.

În tot acest timp, ceilalţi doi băieţi care au 15 ani, şi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, au depus, prin avocați, o contestație împotriva acestei măsuri.

Trupul victimei a fost depus la capelă din satul Cenei. Sâmbătă are loc înmormântarea.

