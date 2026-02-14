Corespondent Știrile ProTV: Sergentul gradat profesionist, student în anul doi la Școala de Maiștri Militari și Subofițeri ai Forțelor Terestre de la Pitești, a fost condamnat în primă instanță de Tribunalul Militar București, după ce, pe 23 decembrie, cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, s-a decis să-și complice definitiv cariera militară și viitorul. Atunci, în dimineața acelei zile, s-a apropiat de un bancomat al unei bănci, acolo unde era o femeie, și, imediat ce aceasta a scos o însemnată sumă de bani, în jur de 10.000 de lei, i-a smuls portofelul din mână și a împins-o. Femeia a căzut la pământ și apoi a încercat să scape nevăzut, însă întregul incident a fost surprins, mai ales că femeia începuse să țipe, de câțiva trecători care au reușit să-l imobilizeze. Ajuns pe mâna polițiștilor, apoi pe mâna procurorilor militari și, până ieri, când a fost dată sentința, a fost arestat preventiv.

Interesant este însă faptul că, de-a lungul anchetei, tânărul de 29 de ani a recunoscut acuzația de tâlhărie, practic nici nu mai avea cum să o combată, cât probele erau împotriva sa, dar, mai ales, potrivit unor surse apropiate de apărare, acesta ar fi explicat că ar fi recurs la acest gest violent, îndemnat de persoane cărora le-ar fi datorat niște bani. Acestea i-ar fi spus că urmează ca victima să scoată banii din bancomatul respectiv și el, practic, punea mâna pe o pradă pe care urma apoi să o dea celor cărora le datora bani, însă această ipoteză n-a mai fost anchetată de procurorii militari, rămânând doar acuzația de tâlhărie, pentru care, iată, bărbatul, tocmai pentru că și-a recunoscut acuzațiile, a primit această pedeapsă, care nu-l va duce în spatele gratiilor, pentru că executarea pedepsei a fost suspendată. Va trebui însă să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

I-am cerut un punct de vedere prin vocea apărătorului său, care a transmis că nu vrea să comenteze câtuși de puțin nici incidentul, nici acuzațiile, cu atât mai puțin această sentință, care încă nu este definitivă, dar pe care apărătorul său spune că, cel mai probabil, nu o va contesta la Curtea Militară de Apel, adăugând, prin intermediul apărătorului, sergent gradat profesionist, că vrea să lase totul în urmă.