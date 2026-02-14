„Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire şi restaurare, motivaţi de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran şi vital ca civilizaţiile noastre din trecut, şi suntem pregătiţi, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri. Preferăm şi sperăm să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noştri din Europa”, a spus Marco Rubio.

El a afirmat că SUA doresc să vadă o Europă puternică. „Destinul nostru este şi va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece ştim că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate naţională”, a punctat secretarul american de stat.

În acelaşi timp, el a subliniat că Europa trebuie să aibă „voinţa de a supravieţui” şi de a se apăra singură.