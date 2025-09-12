Un profesor folosește metode de fact-checking pentru a combate dezinformarea în rândul studenților

12-09-2025 | 08:09
dezinformare
Mike Evans, profesor de Științe Politice la Universitatea de Stat din Georgia, a dezvoltat o metodă inovatoare pentru a ajuta studenții să distingă între informații credibile și dezinformare.

El a abordat această strategie după ce a observat în 2021 că aceștia ajungeau la cursuri cu teorii ale conspirației preluate de pe rețelele sociale.

În 2021, Evans a observat o problemă serioasă în rândul studenților săi: din ce în ce mai mulți ajungeau la cursurile de guvernare nu cu vagi cunoștințe de la orele de educație civică din liceu, ca altădată, ci cu teorii ale conspirației și informații manipulate luate de pe rețele sociale precum TikTok, YouTube sau Instagram.

Un exemplu era un videoclip viral, considerat „dovadă solidă" de fraudă electorală în SUA, dar care fusese filmat, de fapt, în Rusia.

