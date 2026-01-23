Surse judiciare au declarat, vineri seară, pentru News.ro, că un apel pe numărul 112, făcut în jurul orei 18.30, anunţa că, în toaleta Colegiului German Goethe din Sector 1, a fost găsit un minor de 16 ani, inconştient.

Este posibil ca adolescentul să fi consumat droguri, respectiv un praf de culoare albă.

Ajunse la faţa locului, echipajele de intervenţie au constatat că adolescentul este conştient şi cooperant, dar va fi transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Adolescentul ar fi consumat substanţa albă, care nu s-a stabilit deocamdată ce este, la baie, după ore.

