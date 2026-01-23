Potrivit proiectului, pentru clasa a VIII-a, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa a XII-a - pe 4 iunie 2027.

"Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel naţional, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opţiunea a maximum trei judeţe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanţă). Prin urmare, săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti este propusă pentru perioada 22 februarie - 7 martie 2027", precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În ce interval se poate lua vacanța de primăvară

În ceea ce priveşte intervalul propus pentru cele două săptămâni de vacanţă între care se poate opta (22 - 28 februarie/1 - 7 martie), afirmă Ministerul Educaţiei şi Cercetării, propunerea este justificată de nevoia de a crea un echilibru în ceea ce priveşte numărul de săptămâni consecutive de cursuri.

Conform aceleiaşi surse, în proiectarea structurii anului şcolar 2026 - 2027 în această formă s-au avut în vedere:

* perioada de desfăşurare a probelor de competenţe din cadrul examenului naţional de bacalaureat 2027 în ultimele două săptămâni de cursuri ale anului şcolar 2026 - 2027;

* desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026 - 2027 şi a probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat în următoarele două săptămâni după finalizarea cursurilor. În acest sens, precizăm că începerea anului şcolar în data de 14 septembrie (faţă de 7 septembrie, propunerea actuală) ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie şi, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfăşurării examenelor naţionale);

* organizarea simulărilor probelor scrise ale examenelor naţionale (evaluarea naţională şi examenul naţional de bacalaureat) în luna martie 2027.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării menţionează că aceste proiecţii privind perioadele de desfăşurare alocate examenelor naţionale sunt orientative, calendarele de desfăşurare urmând a fi stabilite ulterior, prin documente distincte, după parcurgerea procesului de transparenţă decizională.

Ce date a propus Ministerul Educației

Conform propunerii, cursurile se vor desfăşura între 7 septembrie 2026 - 23 octombrie 2026, 2 noiembrie 2026 - 22 decembrie 2026, 11 ianuarie - 19 februarie/26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, 1 martie/8 martie 2027 - 23 aprilie 2027, - 5 mai 2027 - 18 iunie 2027.

Elevii vor fi în vacanţă în intervalele 24 octombrie 2026 - 1 noiembrie 2026; 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027; o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 22 februarie - 7 martie 2027; 24 aprilie 2027 - 4 mai 2027; 19 iunie 2027 - 5 septembrie 2027.

Programul naţional ”Şcoala altfel” şi Programul ”Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

"Forma finală a structurii anului şcolar 2026 - 2027 va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS)", arată sursa citată.

