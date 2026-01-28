Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat că, miercuri, în jurul orei 13.08, polițiștii au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că un copil a căzut de la geamul unei școli din Mangalia.

„Din primele cercetări a reieșit că, pe fondul unei stări de tensiune emoțională provocată de un rezultat școlar, elevul, în vârstă de 13 ani, s-ar fi aruncat de la fereastra sălii de clasă, situată la etajul 1 al unității de învățământ. Incidentul s-ar fi produs în timpul recreației. Minorul a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite”, au precizat polițiștii.

Poliția a deschis dosar penal

Oamenii legii au mai transmis că elevul nu este cunoscut cu afecțiuni medicale preexistente și nu a mai fost implicat în incidente similare în cadrul unității de învățământ.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul.

De asemenea, în acest caz vor fi sesizați reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

