Iar un cimitir din Buzău amenință să alunece peste câteva case, după ce dealul pe care au fost săpate mormintele a luat-o la vale.

De la începutul anului, România s-a confruntat cu alunecări de teren majore, declanșate de ploile abundente.

O porțiune din drumul județean 738, între localitățile Poienarii de Muscel și Mihăești, a fost distrusă de ploile care parcă nu se mai opresc.

Corespondent Știrile PRO TV: „Așa arată o bandă de circulație scufundată aproape 2 metri. Parapetele, după cum vedeți, mai are un pic și ajunge în pârâul de lângă drum. De altfel, autoritățile au anunțat că șoseaua va rămâne închisă cel puțin jumătate de an.”

Refăcut la sfârșitul anului 2024, drumul este încă în garanție. Proiectarea și execuția celor 3 kilometri a costat 12 milioane de lei, plus TVA. Localnicii sunt revoltați.

Remus Costache, șofer: „Uitați și dumneavoastră cum este în valea asta aici. Puteam să fiu chiar pe partea asta, cădeam și se întâmplau mai multe lucruri.”

Cornel Ștefănescu, localnic: „Foarte mulți bani, o lucrare care a fost făcută de mântuială s-a surpat, nici n-are doi ani.”

Alina Nicolau, director general Drumuri Județene Argeș: „Din cauza precipitațiilor abundente și a neregularizării râului Argeș de către cei de la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, s-a ajuns la o situație de calamitate. Am notificat constructorul și firma de asigurări, lucrarea fiind în garanție.”

Cimitirul din Buzău, în pericol să alunece peste case

Și în comuna Lopătari, din județul Buzău, este dezastru. În cimitirul din sat, afectat de ploi, pământul a luat-o la vale.

Corespondent Știrile PRO TV: „Primele morminte din cimitirul vechi de 200 de ani sunt chiar aici, în buza dealului, deal care mai este ținut numai de pietrele pe care fiecare ploaie mai abundentă riscă să le desprindă.”

Oamenii care locuiesc în vecinătatea cimitirului se tem în fiecare zi.

Localnic: „Pleacă mormintele. Cade din zidul ăla de acolo.”

Localnic: „Fuge dealul, vine în vale. Vine peste noi, încoa. Cu tot cu morți.”

Autoritățile locale au cerut ajutor de la Guvern.

Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari: „Riscăm ca, în perioada următoare, dacă mai sunt precipitații, să plece tot acest zid și să se întâmple chiar o tragedie.”

Și tot în Buzău, aproape 700 de oameni au rămas izolați după ce drumul județean - și acesta recent reabilitat - între Cislău și Buda-Crăciunești - a fost rupt de o alunecare de teren.

La nivelul întregii țări, potrivit Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 14 drumuri naționale sunt afectate de calamități. O nouă informare meteo de ploi torențiale și fenomene extreme este în vigoare până sâmbătă, pentru jumătatea de est a țării.