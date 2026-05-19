Singura rută ocolitoare are aproape 70 de kilometri. Autoritățile încearcă acum să amenajeze un drum alternativ prin pădure, însă lucrările avansează greu.

Drumul județean, lung de peste 11 kilometri, care leagă localitățile Cislău și Buda-Crăciunești din județul Buzău a fost închis după ce o alunecare de teren a distrus una dintre benzile de circulație.

Șoseaua era singura legătură directă a localnicilor cu centrul comunei Cislău și cu restul județului.

Localnic: ”Noi nu mai avem acces în primul rând pentru un spital, o mașină, o ambulanță ceva, noi nu avem cum să ne ducem. Copiii care merg la școală, că aici sunt copii puțini face o transbordare, merge acolo”.

Elevii din clasele primare care învață la şcoala din Budă Crăciunești nu mai merg la cursuri pentru că învățătorii nu pot ajunge în sat. Iar cei din clasele 5-8 care mergeau cu microbuzul la școala din Cislău, fac acum cursuri on-line.

Autoritățile locale caută soluții pentru că sute de oameni să nu rămână izolați. Dar procedurile sunt de durată.

Constantin Mușat – primar Cislău: ”Ruta ocolitoare este undeva la 60, 70 de km, ar fi două rute una pe Ciolanu- Tisău, una pe Zeletin dar este foarte departe”.

O expertiză tehnică va stabili cauzele alunecării de teren și eventual dacă de vină ar fi constructorul care a reabilitat recent drumul, din fondurile consiliului judeţean.

Adrian Petre – vicepreședinte CJ Buzău: ”Drumul a ieșit din garanție, din cauza diferențelor de nivel și a precipitațiilor abundente s-a produs această alunecare, noi avem în aceste momente o expertiză iar expertiza ne va spune exact cauzele”.

Expertiza va fi de durată, spun autoritățile.