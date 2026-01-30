Autoritățile au intervenit cu utilaje pentru a curăța șoseaua. Le-au dat o mână de ajutor și localnicii, cu lopețile. Ploile abundente din ultimele zile au dislocat bucăți imense de pământ, care au ajuns pe șosea și au blocat circulația. Localnicii au venit cu lopețile pentru a face căi de acces spre zone care, altfel, erau izolate.

Localnici: „Vine o ploaie mai tare și suntem izolați, uitați dacă ați filmat aici, ce dezastru a făcut”. (...)

„De azi dimineață de la ora 7 dau la lopată. a intrat apă prin curte, prin toate astea”. (...)

„În fiecare zi cât e nămol trebuie să cureți, ca să poți să te deplasezi, că altfel nu ai cum, dacă în caz că vrei la vreo urgență, un doctor”. (...)

„E plin de noroi, , au mai curățat puțin, dar dacă e ploaie e nămol tot timpul”.

Au fost alunecări de teren și în altă zonă a orașului.

„Am sunat la 112, alunecare de teren, se întâmplă des aici și până nu se face un zid de sprijin cam de 80 de metri cam de aici la intersecție, nu se rezolvă situația. Asta e situația, alunecări de teren instabil, pericol pentru circulația pe drumul ăsta” explică un locuitor al zonei.

Bărbat: „Au asfaltat, în loc să facă canalizare, și au lăsat apa pe stradă, asta fac.”

Autoritățile au intervenit cu utilajele şi au fost impus restricții de circulație.

Liviu Petria, ISU Mehedinți: „Lucrăm la îndepărtarea copacilor de pe versant, să nu mai coboare să blocheze calea de acces, să rămână liberă, ca proprietarii să ajungă în oraș și să se întoarcă la proprietăți.”

Adrian Cican, primar Orșova: „În următoarele zile vom termina aceste lucrări și vom pune în circulație drumul de pe Valea Slătinicului. Ceea ce se întâmplă acum în cartierul Greațca, în spatele stației de epurare, este, să spunem, într-o situație în care suntem în atenție. Restricționăm circulația parțial ca să nu existe evenimente.”

Zonele unde sunt probleme vor fi monitorizate până la îndepărtarea completă a pericolului.