Un dezvoltator imobiliar ar fi construit 30 de apartamente în plus într-un bloc, cu acte false, în Ploiești

Dosarul instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei judeţului Prahova vizează infracţiuni de abuz în serviciu, fals în declaraţii, uz de fals şi fals intelectual.

Marţi, poliţiştii fac şapte percheziţii domiciliare, în judeţul Prahova şi în municipiul Bucureşti, având mandate pe numele a cinci persoane, care vor fi ridicate şi duse la audieri.

„În fapt, reprezentanţii unui operator economic, în perioada 2018 - 2022, ar fi construit un bloc de locuinţe în municipiul Ploieşti, fără a respecta prevederile autorizaţiilor de construire şi ar fi falsificat mai multe înscrisuri, pe care le-ar fi utilizat, atât în faţa autorităţilor publice locale, pentru înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului, cât şi la notarul public, pentru vânzarea apartamentelor”, informează Poliţia Judeţeană Prahova.

Surse din administraţia locală au declarat pentru News.ro că dosarul a fost deschis după ce dezvoltatorul imobiliar a mers să înscrie în cartea funciară un număr de 300 de apartamente într-un bloc de locuinţe colective cu două scări pentru care a obţinut avize legale pentru doar 270 de apartamente. Firma este suspectată că a prezentat inclusiv un document de recepţie finală a lucrării eliberat de către autorităţile din Ploieşti, în condiţiile în care acestea au eliberat doar o autorizaţie parţială de recepţie.

Arhitectul şef al municipiului Ploieşti, Veronica Raduna, a explicat pentru News.ro că respectiva companie a început în anul 2018 demersurile, iniţial pentru a ridica o construcţie într-o zonă de la periferia Ploieştiului. În 2020 a cerut pentru prima dată modificarea documentelor emise de Primărie, documente incluzând modificări de cote pentru parcările subterane şi pentru etajul tehnic, al nouălea al construcţiei, care nu poate fi compartimentat, conform legislaţiei.

Anul trecut, dezvoltatorul a cerut Primăriei Ploieşti eliberarea unei certificat parţial de atestare a construcţiei care se face, conform legislaţiei, pe baza unui proces-verbal de recepţie parţială încheiat între executant, proiectant şi beneficiar şi adus la cunoştinţă Primăriei, a explicat arhitectul şef.

„Noi am fost la faţa locului şi am constatat gradul de realizare al fiecărui tip de lucrare - finisaje, utilităţi, structură. Acest certificat de edificare a construcţiei a fost emis în baza constatărilor, în document fiind menţionate gradul de realizare, numărul de apartamente - 270 de apartamente şi regimul de înălţime: două subsoluri, parter, opt etaje şi al nouălea etaj tehnic, care conform legii nu are limită de înălţime. Etajul tehnic nu intră în calculul coeficientului de utilizare teren. Am fost la faţa locului şi am constatat că nu este respectată autorizaţia întrucât nivelul etajului tehnic, conform autorizaţiei emise, trebuia să nu fie compartimentat. Acolo pot fi camere de lifturi, uscătorie, boxă. Am constatat că este parţial compartimentat”, a precizat Veronica Raduna.

Ea a subliniat că Primăria nu a eliberat un document privind recepţia finală a blocului şi în niciun caz nu a avizat 300 de apartamente.

Arhitectul şef a precizat că verificările Primăriei arată că dezvoltatorul a coborât placa plafonului de la etajul al optulea, pentru a obţine un regim de înălţime mai mare la al nouălea etaj, cel tehnic. În acest context, administraţia va amenda dezvoltatorul şi va cere intrarea în legalitate prin aducerea construcţiei la forma autorizată. Cuantumul amenzii este de minimum 5.000 de lei.

Surse din piaţa imobiliară precizează că apartamente din respectivul bloc de locuinţe au fost deja contractate.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 21-03-2023 14:39