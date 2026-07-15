Potrivit anchetatorilor, bărbatul a avut doi complici, unul dintre aceștia fiind suspectat că, sprijinit de trei femei, ar fi ajutat o tânără de 18 ani să se prostitueze, realizând și promovând anunțuri pe platforme online, intermediindu-i relațiile cu clienții și asigurându-i spațiile necesare. Miercuri, polițiștii au făcut, în acest caz, șapte percheziții în București și în județul Ialomița, potrivit News.ro.

Poliția Capitalei informează că, miercuri, 15 iulie, polițiști ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, împreună cu Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 și cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei și al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară și șase mandate de aducere, în București și în județul Ialomița, într-un dosar penal de delapidare și proxenetism.

„Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în octombrie 2025, un bărbat, în vârstă de 20 de ani, în calitate de curier al unei firme care asigură servicii de curierat, cu sprijinul a doi bărbați, în vârstă de 24 de ani, respectiv 22 de ani, nu ar mai fi livrat către clienți coletele conform comenzilor, context în care acesta și le-ar fi însușit”, precizează sursa citată.

Percheziții în București și în județul Ialomița

Potrivit Poliției Capitalei, în urma extinderii investigațiilor, polițiștii au mai stabilit că unul dintre cei doi complici, bărbatul de 22 de ani, cu sprijinul a trei femei, ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o femeie în vârstă de 18 ani, prin crearea, activarea și promovarea anunțurilor cu oferirea serviciilor sexuale pe diferite platforme online, precum și prin intermedierea relaționării cu clienții și asigurarea locațiilor în care aceasta își desfășura respectiva activitate.

Șase persoane, conduse la audieri

Pentru administrarea probelor, miercuri, au fost puse în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză.

Totodată, au fost puse în aplicare și șase mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri, față de cei în cauză urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare - Serviciul de Investigare a Criminalității Financiar-Bancare și din Mediul de Afaceri, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru delapidare și proxenetism.