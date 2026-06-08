Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, și au ridicat probe, din baia unde a fost găsit tânărul. Acesta era căsătorit, și avea doi copii. Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.

Potrivit Poliției Capitalei, reprezentanții spitalului Floreasca au apelat serviciul de urgență 112 sâmbăta în jurul orei 15, să anunțe că un doctor zace inconștient într-o baie.

Corespondent PRO TV: „Medicul rezident a fost găsit în stop cardio-respirator în baia spitalului, după ce o femeie care făcea curățenie a observat că nu mai ieșea. Colegii medicului au încercat să-l resusciteze timp de aproape o oră, însă fără rezultat. În aceeași baie, în coșul de gunoi, a fost găsită o seringă goală”.

Anchetatorii verifică ipoteza că medicul și-ar fi administrat singur un anaglezic puternic. Analiza preliminară a legiștilor a scos la iveală că moartea a survenit pe fondul unei intoxicații acute cu fentanil.

Radu Tincu, medic primar, toxicolog la secţia de ATI a Spitalului Floreasca: „Fentanilul este o substanță opioidă, o substanță folosită pentru tratamentul durerilor sau sedarea pacienților în terapie intensivă. Acționează la nivelul creierului, determină o stare de euforie cu dispariția completă a durerii. Principala complicație a tuturor opioidelor în supradoză este oprirea respirației și asta apare la un minut, două de la momentul administrării".

Potrivit procurorilor, în stocurile spitalului Floreasca nu au fost identificate lipsuri, așa că nu e clară proveniență substanței depistată în corpul medicului. În plus, colegii lui spun că nu știau să sufere de vreo boală, iar pe plan personal părea un om împlinit, fiind tatăl a doi copii.

Dr. rez. Alin Stancu, Președintele Comisiei pentru Medici Rezidenți: „În spatele halatului alb, trebuie să înțelegem că și medicul așa cum și colegul nostru, care din păcate a trecut la Domnul, suntem oameni și este om. Și pe lângă prefesia medicală și sistemul care apasă cum apasă, avem grijile nostre, durerile noastre, avem problemele noastre..."

Cazul a ajuns și în atenția Colegiului Medicilor din România. Reprezentanții colegiului spun că personalul medical e controlat superficial.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România: „Este vorba de controalele periodice legate de medicina muncii care trebuie să fie făcute personalului medical, și care să fie niste controale reale. Și cel de-al doilea, se refera la responsabilitățile pe care angajatorul le are legat de condițiile de munca ale medicilor și ale rezidenților.”

Potrivit unui studiu al Colegiului Medicilor, peste 86% dintre medici, inclusiv rezidenți, se plâng că au prea multe ore de gardă.