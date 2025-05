Un copil de doi ani a fost atacat de câini în Medgidia. Un bărbat care trecea prin zonă l-a salvat: „Am crezut că e o păpușă”

Salvarea lui a fost un bărbat care trecea prin zonă.

Bărbatul care a intervenit și a salvat viața băiețelului a povestit scenele de groază.

Martor: „Am crezut că este o păpușă. Când ne-am apropiat ne-am dat seama că este un copil. Am coborât din mașină, am gonit câinii. Copilaș foarte firav, am înțeles că avea 2 ani, dar părea de un an”.

Copilul de doi ani a fost adus la Spitalul din Medgidia cu mai multe răni la cap, la față, la picioare și mâini. Însă pentru că unitatea medicală nu are o secție de chirurgie pediatrică, cel mic a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Constanța.

Nicolae Popescu, medic chirurg: „A fost atacat de un câine și târât pe jos. Are mai multe plăgi, escoriații, mușcături și așa. Viața lui nu e pusă în pericol, dar va avea de suferit”.

Vecinii familiei spun că în zonă sunt mulți câini fără stăpân.

Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Din primele verificări efectuate rezultă că ar fi fost vorba de un câine fără stăpân. În cauză polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și luării măsurilor legale ce se impun”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

