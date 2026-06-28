El a suferit un traumatism cranio-facial, fiind dus la spital. Evenimentul este încadrat ca accident de muncă.

Accidentul a avut loc duminică după amiază, în incinta unei fabrici de ţevi din comuna Baia, judeţul Suceava.

„La fata locului a fost trimis un echipaj de la Serviciul de ambulanţă Judeţean, care a găsit un tânăr de 26 de ani cu traumatism cranio-facial prin strivire, dupa ce şi-a prins capul într-un utilaj”, informează Serviciul de Ambulanţă Suceava.

Primele date arată că utilajul se defectase, iar muncitorul a băgat capul să încerce să îl repare.

Bărbatul, un localnic din comuna Baia, era conştient la momentul sosirii echipajului medical.

El a fost stabilizat şi transportat la unitatea de primiri urgenţe Suceava.