Cum a căzut fetița de numai 2 ani de la etajul al doilea al unui bloc din Constanța. Greșeala făcută de mama ei

La Constanța, o fetiță de 2 ani a căzut de la etaj, pe un geam lăsat deschis. Copila a ajuns în stare gravă la spital, unde medicii încearcă să o salveze.

Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Copila de numai 2 ani era în apartament împreună cu mama sa, dar într-o altă încăpere. Rămasă nesupravegheată, a urcat pe un scaun și s-a aplecat peste geamul deschis.

Corespondent PRO TV: „Fetița a căzut de la etajul al doilea, peste sârmele de rufe și cu tot cu plasa de țânțari, obiectele care probabil au mai atenuat din impact”.

Apelul la 112 a fost făcut de două adolescente care se plimbau prin cartier.

Femeie: „Copila s-a urcat pe geam, a căzut. Ele au luat inițiativa, între timp a venit mamă-sa, a ridicat-o. Copilul e plin de sânge, l-au luat cu salvarea”.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor și unul de Terapie Intensiva mobilă, care i-au acordat îngrijiri medicale copilei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













