Bărbatul avea 26 de ani şi a fost dat dispărut în 21 iulie, potrivit la Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Tulcea, scrie Agerpres.

Tânărul ar fi plecat de acasă, o locuinţă închiriată din oraşul Babadag, în 17 iulie, dar nu s-a mai întors.

Poliţiştii au organizat o căutare în zona împădurită din apropierea oraşului.

„În cadrul acţiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetaţie abundentă, a fost identificat trupul neînsufleţit al bărbatului. Cadavrul a fost preluat şi transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului", a transmis IPJ Tulcea, printr-un comunicat de presă.

Poliţiştii fac cercetări pentru ucidere din culpă.