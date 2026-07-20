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Crima descoperită în urmă cu o săptămână a îngrozit comunitatea din comuna Barcea, din județul Galați.

Oamenii au vorbit despre suspiciunile pe care le aveau, după ce femeia de 59 de ani a fost găsită moartă în casa iubitului. Corpul era ascuns de cel puțin două săptămâni, sub niște pături, într-un dormitor.

În spatele casei, era săpată o groapă adâncă de un metru. Vecinii nu s-au ferit să vorbească despre starea de nesiguranță pe care le-o dădea prezența bărbatului de 40 de ani, cunoscut drept un individ extrem de violent, care mai făcuse 8 ani de închisoare pentru omor.

Suspiciunile lor au fost acum confirmate de procurori. La audieri, bărbatul s-a contrazis de mai multe ori în declarații, ceea ce l-a indicat drept principalul suspect.

Anchetatorii au stabilit că, aflați în curtea casei, ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii și picioarele, până când victima nu a mai mișcat.

Individul este acum cercetat pentru omor calificat săvârșit asupra unui membru de familie, infracțiune pedepsită cu până la 25 de ani de închisoare sau chiar detenția pe viață.