La fața locului au intervenit pompieri, cadre medicale de Serviciul de Ambulanță și polițiști, relatează Agerpres.

''Ajunși la locul indicat, forțele de intervenție au găsit, sub un pod, un bărbat peste care se afla un scuter. Pompierii au îndepărtat mopedul și au extras persoana de sub pod. Din păcate, victima, un bărbat în vârstă de 46 de ani, nu prezenta semne vitale'', a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, principala pistă este că victima a fost implicată într-un accident rutier, în urmă cu câteva zile.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.