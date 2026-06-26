Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

În imagini se observă că bărbatul de 44 de ani traversa strada mergând pe lângă bicicletă. Mai avea câțiva pași până la trotuar, când autoturismul l-a izbit violent.

Localnică: Domnul a plecat cu bicicleta de aici și l-am văzut că mergea pe lângă bicicletă. eu am intrat că aveam clienți și apoi am auzit bufnitura. Și l-am văzut langa bordură, căzut.

Șoferul implicat: O neatenție poate a mea, nici eu nu pot să zic. Viteză nu am avut.

Echipajul unei ambulanțe i-a acordat biciclistului primele îngrijiri la fața locului.

Oana Moldoveanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui.

Etilotestul a indicat că șoferul în vârstă de 61 de ani nu consumase alcool.