În plus, există diferențe uriașe de la un județ la altul. Cel mai bine o duc angajații din marile orașe, acolo unde sunt investiții, iar industria și serviciile oferă mai multe oportunități.

Corespondent PRO TV: „Cu peste 5 milioane de angajați în economie, salariul mediu net a crescut în martie 2026 față de anul trecut cu doar 4,3% și se apropie timid de 6 mii de lei net.

Lucrurile stau diferit însă de la un județ la altul, iar în marile orașe sunt cele mai generoase salarii. Cu 1,1 milioane de salariați, Capitala rămâne pe primul loc. Aici, salariul mediu net trece ușor de 8.000 de lei. Datele oficiale plasează județul Cluj pe locul al doilea, cu puțin peste 7.000 de lei net, urmat de Timiș, Sibiu, Ilfov și Brașov, toate cu salarii de peste 5.600 de lei net.

La polul opus, angajații din Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara au cele mai mici salarii, în jur de 4.000 de lei net. În mod normal, veniturile cresc în marile orașe, acolo unde există centre universitare, iar industria este dezvoltată. Totuși, și costul vieții a crescut.

În București, de exemplu, chiria unui studio renovat a ajuns la 600 de euro și depășește acest prag pentru apartamentele cu două camere. Cluj-Napoca se află pe locul al doilea. Prețurile medii ajung aici la 400 de euro pentru o garsonieră și urcă până la 800 de euro pentru două camere.

Asta înseamnă că, raportat la venitul mediu net, în Capitală aproape 40% din salariu merge doar pe chirie, iar în Cluj în jur de 30%.

Prețurile, dar și ofertele scad în județe precum Teleorman, Vaslui și Suceava, așa cum arată datele unor platforme de profil. Aici și veniturile sunt mai mici. Mare parte din populație este îmbătrânită, iar oportunitățile profesionale sunt limitate.

În paralel, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și inflația s-a apropiat de 11 procente în luna mai. Așadar, scumpirile din ultima perioadă au acoperit majorările salariale. Deci la final de lună nu simțim că o ducem mai bine.”