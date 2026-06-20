Individul a devenit violent din cauza geloziei. Nu a fost cruțat nici fiul celor doi, un adolescent de 14 ani, care a intervenit pentru a-și salva mama.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, în comuna Vetrișoaia. Băut și pus pe scandal, individul și-a luat iubita la bătaie când a ajuns acasă. Ar fi auzit niște discuții la cârciuma din sat legate de partenera lui și un consătean, lucru care l-a enervat la culme.

I-a cerut socoteală, iar lucrurile au degenerat. A lovit-o cu pumnii și cu un băț, iar fiul lor, de 14 ani, s-a ales și el cu vânătăi pentru că a încercat să își apere mama.

Reporter: „Era așa de agresiv, gelos?”

Vecină: „La băutură, câte nu se întâmplă?!”

Vecin: „Cică au băut cu toții și s-au luat la bătaie. Cică e arestat 30 de zile. Ea a fost la spital, a venit acasă. E harnică, e curată, nu ai treabă cu ea.”

Victima a ajuns la spital

Femeia a ajuns la spital la Huși, unde a rămas internată câteva zile. Medicii legiștii au stabilit că are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „Pe fondul consumului de alcool și al geloziei, bărbatul cercetat și-ar fi agresat fizic concubina și fiul.”

Între timp, bărbatul acuzat de violență în familie a fost arestat preventiv.

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „Cercetările sunt continuate de către polițiștii din Huși, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, în vederea stabilirii și probării activității infracționale a bărbatului cercetat."

Vecină: „Cică ea vrea să își retragă plângerea, să nu facă pușcărie, nu vrea să îi pună nici brățară, nimic."

Și cei de la Protecția Copilului fac verificări în acest caz.