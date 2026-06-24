Vecinii lor se pregătesc de înmormântare. Proprietarul s-a prăbușit ca secerat, de spaimă că își va pierde și el locuința.

Apelul disperat la 112 a venit după orele amiezii, din satul vasluian Racova.

Daniel Stratulat, purtătorul de cuvânt al IJSU Vaslui: „La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o locuință, cu propagare la o locuință aflată în imediata apropiere.”

Oamenii nu au avut nicio putere să lupte singuri cu flăcările violente. În plus, în zonă s-au înregistrat aproape 30 de grade Celsius. Vâlvătaia a făcut scrum totul.

Proprietar: „În 12 minute a ars tot, până au venit pompierii. Astereala a fost toată uscată, plus folie de protecție, plastic, na, ca omul, să fie frumos. Nu am avut ce face. Am stat în grădină și ne-am uitat cum arde până au venit pompierii.”

Reporter: „De la ce a pornit tot?”

Proprietar: „De la un coș, nu știu.”

Focul s-a extins și la o casă din apropiere, unde pagubele au fost mici. Proprietarul – în vârstă de 57 de ani – a văzut de la distanță flăcările, dar când a ajuns la câțiva metri de locuință s-a prăbușit.

Daniel Stratulat, purtătorul de cuvânt al IJSU Vaslui: „I s-a făcut rău, fiind preluat de echipajul medical TIM. Personalul a început manevre de resuscitare, însă victima nu a răspuns.”

Proprietar: „Vecinul cred că a făcut atac de panică. A bătut vântul și s-a dus oleacă la el, dar la el nu a ars, că s-a întors vântul înapoi.”

Proprietara: „L-am văzut că a trecut la vale, am crezut că vine să ne salveze, cu oameni, cu găleți, să ne ajute. Când am auzit că a murit.”

Localnic: „Pe neașteptate. Cine dorește sau se așteaptă la așa ceva?”

Oamenii care și-au pierdut casa trebuie să o ia acum de la zero.

Lavinia, fiica proprietarilor: „Am venit să îi liniștesc. E greu la bătrânețe, așa e viața, îți mai pune o cumpănă, o piedică. Aici o masă care se desfăcea, erau foarte multe scaune. Strânse de o viață. Totul a ars.”

Autoritățile locale și comunitatea vor da familiei o mână de ajutor. Între timp, polițiștii au început o anchetă.