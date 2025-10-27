(P) Botez în aer liber la WOW Hambar: rafinament și emoție în fiecare detaliu

Advertoriale
27-10-2025 | 11:49
p

Un botez în aer liber este un mod minunat de a sărbători venirea pe lume a unui bebeluş – într-un cadru natural, plin de lumină, culori şi emoţii.

autor
Stirileprotv

În locul unui salon tradiţional, tot mai mulţi părinţi aleg spaţii deschise, decoruri rustice şi flori naturale, iar fiecare detaliu din decor devine parte din poveste.

Dacă îţi doreşti o atmosferă boemă şi elegantă, WOW Hambar este locația ideală – un loc unde frumuseţea naturii se împleteşte armonios cu rafinamentul evenimentului tău.

p

Natura – decorul principal

Primul pas din organizarea unui botez de neuitat este alegerea locaţiei. WOW Hambar, aflat în mijlocul naturii, oferă un decor perfect pentru un eveniment relaxat, dar sofisticat. Grădina mare, hambarul modern cu accente rustice și posibilitatea de a personaliza fiecare colț fac din acest loc o alegere inspirată.

Citește și
advert
(P) Cum organizezi o petrecere de Halloween de neuitat

Indiferent dacă îti doreşti un eveniment intim sau o petrecere plină de energie, echipa We Do WOW Events se ocupă de toate detaliile – de la decor și flori, până la catering, muzică live şi divertisment.

Aranjamentele florale

Florile sunt un element esenţial pentru atmosfera unui botez in aer liber. Poţi alege o combinaţie de nuanţe pastel ca roz pal, lavandă şi verde deschis şi elemente naturale precum eucalipt, pampas sau flori de câmp.

O arcadă cu flori la intrare poate fi punctul central al decorului – locul perfect pentru poze şi pentru întâmpinarea invitaţilor. Pentru decorul meselor, poţi opta pentru aranjamente mici, elegante, completate de lumânări led sau felinare decorative care vor oferi un efect romantic după ce apune soarele.

Echipa WOW Hambar are florişti talentaţi, care creează decoruri personalizate, potrivite tematicii alese – fie rustic-chic şi boho, fie elegant și rafinat.

Decorul tematic transformă spaţiul

Inspiră-te din idei moderne de decor. Alege baloane în nuanţe naturale – alb, bej, auriu sau roz pudrat – perfecte pentru poze. Adaugă bannere cu numele copilului sau mesaje simbolice. Creează un photo corner boem cu baloţi de paie, flori şi lumini suspendate. Adaugă lumânări led pentru o atmosferă feerică.

La WOW Hambar poţi combina toate aceste elemente cu mese şi scaune rustice, de lemn, textile naturale şi detalii personalizate, pentru un rezultat spectaculos.

Sfaturi practice pentru un botez fără griji

Alege o zi cu vreme bună, dar pregăteşte şi o variantă de rezervă (spaţiu acoperit). Asigură confortul invitaţilor cu zone umbrite şi locuri de relaxare. Nu uita de un spaţiu dedicat copiilor – la WOW Hambar grădina oferă spaţiu suficient pentru joaca şi vei găsi şi alte elemente pentru copii ca leagăne, tobogane gonflabile, etc. Discută toate elementele logistice cu echipa de organizare, astfel încât să te poţi bucura de această zi fără stres.

p

Botez de poveste la WOW Hambar

Un botez în aer liber este mai mult decât o petrecere – este o sărbătorire a vieţii, a iubirii şi a începuturilor frumoase.

La WOW Hambar, fiecare eveniment se transformă într-o poveste de neuitat cu emoţii autentice, într-un cadru natural plin de farmec.

Dacă alegi WOW Hambar, vei colabora cu Carmen Ioniță, organizator de evenimente cu o vastă experiență, desemnată Best Event Planner 2024 la Gala AFIN și cu echipa sa de profesioniști de la We Do WOW Events care te vor ajuta să transformi orice vis în realitate.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 27-10-2025 11:49

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Cum organizezi o petrecere de Halloween de neuitat
Advertoriale
(P) Cum organizezi o petrecere de Halloween de neuitat

Halloweenul nu este doar o sărbătoare pentru copii. A devenit o ocazie excelentă distracţie şi socializare, indiferent de vârstă.

(P) În 2025, McDonald’s a creat peste 100 de locuri de muncă pentru tinerii care vor să înceapă o carieră în management
Advertoriale
(P) În 2025, McDonald’s a creat peste 100 de locuri de muncă pentru tinerii care vor să înceapă o carieră în management

McDonald’s continuă să investească în tineri prin programul YoungLead, dedicat studenților și masteranzilor care vor să facă primii pași spre o carieră în management în restaurante.

(P) Acid salicilic pentru acnee: utilizare corectă și incorectă
Advertoriale
(P) Acid salicilic pentru acnee: utilizare corectă și incorectă

Acidul salicilic este unul dintre cele mai recomandate ingrediente de către dermatologi pentru îngrijirea acneei. Este blând cu pielea, dar totodată eficient împotriva punctelor negre și inflamațiilor, în special atunci când tenul produce exces de sebum.

Recomandări
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul
Stiri Politice
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul

În București a început, neoficial, lupta electorală între principalele partide parlamentare din România pentru funcția de primar general, care este considerată un ”vehicul” pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de la Palatul Cotroceni.

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”
Stiri Politice
Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 27 Octombrie 2025

03:23:08

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28