(P) Botez în aer liber la WOW Hambar: rafinament și emoție în fiecare detaliu

Un botez în aer liber este un mod minunat de a sărbători venirea pe lume a unui bebeluş – într-un cadru natural, plin de lumină, culori şi emoţii.

În locul unui salon tradiţional, tot mai mulţi părinţi aleg spaţii deschise, decoruri rustice şi flori naturale, iar fiecare detaliu din decor devine parte din poveste.

Dacă îţi doreşti o atmosferă boemă şi elegantă, WOW Hambar este locația ideală – un loc unde frumuseţea naturii se împleteşte armonios cu rafinamentul evenimentului tău.

Natura – decorul principal

Primul pas din organizarea unui botez de neuitat este alegerea locaţiei. WOW Hambar, aflat în mijlocul naturii, oferă un decor perfect pentru un eveniment relaxat, dar sofisticat. Grădina mare, hambarul modern cu accente rustice și posibilitatea de a personaliza fiecare colț fac din acest loc o alegere inspirată.

Indiferent dacă îti doreşti un eveniment intim sau o petrecere plină de energie, echipa We Do WOW Events se ocupă de toate detaliile – de la decor și flori, până la catering, muzică live şi divertisment.

Aranjamentele florale

Florile sunt un element esenţial pentru atmosfera unui botez in aer liber. Poţi alege o combinaţie de nuanţe pastel ca roz pal, lavandă şi verde deschis şi elemente naturale precum eucalipt, pampas sau flori de câmp.

O arcadă cu flori la intrare poate fi punctul central al decorului – locul perfect pentru poze şi pentru întâmpinarea invitaţilor. Pentru decorul meselor, poţi opta pentru aranjamente mici, elegante, completate de lumânări led sau felinare decorative care vor oferi un efect romantic după ce apune soarele.

Echipa WOW Hambar are florişti talentaţi, care creează decoruri personalizate, potrivite tematicii alese – fie rustic-chic şi boho, fie elegant și rafinat.

Decorul tematic transformă spaţiul

Inspiră-te din idei moderne de decor. Alege baloane în nuanţe naturale – alb, bej, auriu sau roz pudrat – perfecte pentru poze. Adaugă bannere cu numele copilului sau mesaje simbolice. Creează un photo corner boem cu baloţi de paie, flori şi lumini suspendate. Adaugă lumânări led pentru o atmosferă feerică.

La WOW Hambar poţi combina toate aceste elemente cu mese şi scaune rustice, de lemn, textile naturale şi detalii personalizate, pentru un rezultat spectaculos.

Sfaturi practice pentru un botez fără griji

Alege o zi cu vreme bună, dar pregăteşte şi o variantă de rezervă (spaţiu acoperit). Asigură confortul invitaţilor cu zone umbrite şi locuri de relaxare. Nu uita de un spaţiu dedicat copiilor – la WOW Hambar grădina oferă spaţiu suficient pentru joaca şi vei găsi şi alte elemente pentru copii ca leagăne, tobogane gonflabile, etc. Discută toate elementele logistice cu echipa de organizare, astfel încât să te poţi bucura de această zi fără stres.

Botez de poveste la WOW Hambar

Un botez în aer liber este mai mult decât o petrecere – este o sărbătorire a vieţii, a iubirii şi a începuturilor frumoase.

La WOW Hambar, fiecare eveniment se transformă într-o poveste de neuitat cu emoţii autentice, într-un cadru natural plin de farmec.

Dacă alegi WOW Hambar, vei colabora cu Carmen Ioniță, organizator de evenimente cu o vastă experiență, desemnată Best Event Planner 2024 la Gala AFIN și cu echipa sa de profesioniști de la We Do WOW Events care te vor ajuta să transformi orice vis în realitate.

