Bărbatul a încercat să îi dea borseta plină cu bani copilului minor care însoțea familia, însă gestul a fost observat de autoritățile vamale în momentul în care pasagerul a fost oprit pentru control.

Pasagerul se încadrase pe culoarul verde „Nimic de declarat”, deși avea asupra sa sume de bani care depășeau plafonul legal de declarare.

Controlul a fost efectuat de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu polițiștii de frontieră.

În urma verificărilor efectuate, inspectorii vamali au descoperit suma de 60.000 de dolari și 2.000 de euro.