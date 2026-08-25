„Nu avem nicio problemă cu poporul bulgar. Cu toate acestea, am precizat clar că orice acţiune considerată ca sprijinind agresiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului constituie, în conformitate cu dreptul internaţional, participarea la un act de agresiune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, adăugând că „Iranul are dreptul de a viza punctul de origine şi sursa oricărui act de agresiune împotriva” sa, potrivit News.ro.

„S-a anunţat anterior - iar rapoartele au confirmat, de asemenea - că mai multe avioane de realimentare au părăsit teritoriul bulgar”, a spus el. „Aşa cum au recunoscut numeroşi cetăţeni bulgari şi chiar politicieni, această acţiune este contrară dreptului internaţional şi echivalează cu sprijinirea agresiunii militare a Statelor Unite şi a regimului israelian împotriva Iranului”, a comentat Baghaei.

Iranul avertizase anterior Bulgaria, care este membră a Uniunii Europene şi NATO, să nu permită Statelor Unite să utilizeze bazele sale aeriene în cadrul războiului.

Luna trecută, Comisia parlamentară pentru apărare din Bulgaria a aprobat o propunere a guvernului de a permite desfăşurarea temporară a avioanelor americane de realimentare în zbor şi a personalului militar american la Baza Aeriană Bezmer, o măsură ce a atras un avertisment sever din partea Iranului împotriva facilitării operaţiunilor militare americane.

La acea vreme, Baghaei a afirmat că orice participare la planificarea sau executarea unor astfel de operaţiuni ar echivala cu complicitatea la „crima de agresiune şi la crime de război”. El a îndemnat parlamentul Bulgariei să respingă această desfăşurare.

Baghaei a mai declarat luni că Iranul „joacă şah de mult timp”, dar în ultimii ani „a învăţat să joace şi poker”, referindu-se la strategia de război în continuă evoluţie a Teheranului. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News în această lună că iranienii sunt „buni jucători de poker, dar sunt pe ducă”.