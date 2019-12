Surpriză pentru un bărbat care a crezut că a lovit un câine și l-a luat în mașină. Ce era de fapt

După ce l-a lovit, animalul a fost proiectat într-un șanț, iar bărbatul a coborât să arunce o privire.

„Am crezut că est un ciobănesc german sau un husky. Nu m-am gândit că este un animal sălbatic”, a declarat Edi pentru CBC.

Pentru că nu a vrut să-l abandoneze acolo, acesta l-a băgat în mașină și l-a luat cu el la serviciu, unde un coleg i-a spus marea veste: câinele era de fapt o femelă coiot. Conform sursei citate, animalul a început să se simtă bine după câteva zile și urmează să fie eliberat înapoi în sălbăticie.

'I thought it was a German shepherd or a husky,' said man who hit, picked up coyote https://t.co/PWTNPt4GAF