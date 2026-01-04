Coloană de mașini de cinci kilometri pe A1, la nodul rutier Margina. Rutele alternative. VIDEO

Coloană mașini
Coloana de maşini care circulă, duminică, pe sensul Nădlac spre Deva al Autostrăzii A 1, se întinde pe cinci kilometri, în judeţul Timiş, la nodul rutier din localitatea Margina.

Claudia Alionescu

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că este semnalată aglomeraţie pe autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, judeţul Timiş, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ 5 kilometri”, a transmis, duminică, Centrul Infotrafic.

Situaţia a apărut din cauza capacităţii reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina - Coşeviţa.

În funcţie de punctul de destinaţie, conducătorii auto pot opta pentru rutele alternative:

- DN 7 Arad – Bârzava - Deva

- DN 6 Timişoara – Caransebeş – Drobeta Turnu Severin.

”Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi în trafic pentru fluidizarea circulaţiei, să nu se angajeze în depăşirea coloanelor de autovehicule şi să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă”, au transmis poliţiştii.

Stațiunea renumită pentru apa tămăduitoare unde se refac mii de români după sărbători. „Facem ce e necesar pentru organism”

Sursa: News.ro

