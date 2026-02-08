Potrivit acestora când a fost preluat avea o temperatură corporală de doar 26 de grade.

Bărbatul a fost găsit de o patrulă a Poliției Locale lângă scările unui magazin. Nu avea acte de identitate la el.

Liviu Zanfirescu, director executiv Poliția Locală Iași: „Polițiștii au văzut că acea persoană este într-o stare critică, chiar de degradare de sănătate, dar părea a fi în șoc hipotermic, au anunțat Ambulanța, care a venit de îndată la fața locului și a ridicat acea persoană. Avea aproximativ 65, până în 70 de ani. A fost transportată la spital”.

După manevrele de resuscitare, victima a fost stabilizată și transportată la spitalul județean "Sf Spiridon".

Prof dr Diana Cimpoesu, medic șef UPU SMURD Iași: „Un pacient a fost adus de către Ambulanță, solicitată de Poliție. A fost încălzit, a fost resuscitat, dar, din păcate, nu a răspuns manevrelor de resuscitare aplicate pe parcursul mai multor ore”.

Conform legii polițiștii fac verificări și vor deschide un dosar penal pentru moarte suspectă. Până acum, la 112 nu a fost sesizată dispariția niciunui vârstnic.