Bărbat filmat când își bătea calul ca să tracteze o mașină, în Dâmbovița. S-a ales cu dosar penal

15-10-2025 | 21:55
Un bărbat de 35 de ani din comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti s-a ales cu dosar penal, după ce a lovit un cal pe care îl punea să tracteze un autoturism, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

Imaginile cu incidentul au apărut în spaţiul public, iar poliţiştii s-au autosesizat.

"Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public, referitoare la un bărbat care ar aplica mai multe lovituri unei cabaline, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este abilitat să comunice următoarele: la data de 15 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 11 octombrie a.c., un bărbat, de 35 de ani, din comuna Tărtăşeşti, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea de domiciliu, ar fi aplicat mai multe lovituri unei cabaline, cu scopul de a tracta un autoturism", precizează IPJ Dâmboviţa.

Conform sursei citate, în urma examinării fizice a cabalinei, nu au fost constatate răni.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru rănirea cu intenţie a animalelor, continuând cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu.

