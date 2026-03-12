Horoscop 13 martie 2026, cu Neti Sandu. Aveți bani de luat, dar aveți și datorii

Vibrația zilei este 4 și o să ținem cont atât de ce își doresc cei dragi, cât și de ce ne dorim noi.

Horoscop 13 martie 2026 – PEȘTI

O să puteți îndrepta niște situații și să vă croiți un drum mai neted în plan profesional, pentru că or să vă susțină și șefii; găsiți finanțare pentru proiecte. Întrevedere cu cineva care speră că v-ați răzgândit și vreți totuși să reluați povestea de dragoste! E de vorbit pe tema asta.

Horoscop 13 martie 2026 – BERBEC

Or să aterizeze niște bani în cont și poate vă permiteți să dați o fugă la munte ori într-un oraș din țară să le faceți o vizită prietenilor. O invitație la un spectacol, poate fi și un meci, chiar și al copiilor, și să fie cu adrenalină, atât pe teren, cât și de pe margine.

Horoscop 13 martie 2026 – TAUR

Poate apar schimbări în cadrul grupului cu care vă duceți în plimbare și o să fiți, poate, mai puțini, dar distracția tot va fi, și chiar și destinația se va modifica. O să puneți și voi umărul la o activitate de grup și o să le fiți de ajutor unor oameni care nu se descurcă cu toate obligațiile.

Horoscop 13 martie 2026 – GEMENI

E posibil să vi se mulțumească în mod public pentru felul în care ați lucrat și o să vă bucurați de respectul celor din jur. O șansă de a recupera bani sau bunuri, poate pentru că se încheie un proces și vi se dă câștig de cauză. Se poate și cu vorba bună.

Horoscop 13 martie 2026 – RAC

O invitație într-un city break și o să vă luați și voi o porție de relaxare, că a fost mult de lucru în ultima vreme și meritați și voi o recreație mare. Se poate să vă prezentați la un interviu și să vă alegeți cu jobul respectiv, că e loc de mai bine pentru voi în plan profesional.

Horoscop 13 martie 2026 – LEU

Aveți bani de luat, dar aveți și datorii și o să vă descurcați cu cheltuielile din perioada asta. Ba chiar o să vă permiteți și o ieșire pe undeva, la distracție. Poate mergeți la un control medical să vedeți cum stați cu sănătatea, dacă un tratament și-a făcut efectul sau e cazul să-l schimbați.

Horoscop 13 martie 2026 – FECIOARĂ

E cineva care își cere scuze că a greșit, că a vrut, că n-a vrut; cert e că nu vrea să vă piardă și o să vă revizuiți și voi atitudinea. Poate le cereți, din nou, șefilor niște înlesniri: o mărire de salariu, o funcție, fie și prin concurs. Curaj!