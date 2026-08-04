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Corespondent PRO TV: „Bărbatul este cercetat acum pentru uciderea cu intenție, fără drept, a unui animal și ar putea face între 2 și 7 ani de închisoare. Individul nu poate justifica un asemenea gest, după cum spun chiar vecinii lui. Fapta a avut loc la două noaptea, iar bărbatul care locuiește la etajul 4 al unui bloc, era băut, spun polițiștii.

Nu a fost prima oară când, aflat într-o asemenea stare, aruncă pe geam tot ce găsea la îndemână. Numai că de această dată, victimă a fost câinele de companie.

Un vecin a observat ce s-a întâmplat și a sunat la 112. Când polițiștii au ajuns la fața locului, au găsit bietul cățel mort pe caldarâm. Inițial, suspectul a fost reținut, însă magistrații au hotărât cercetarea lui sub control judiciar. Instanța i-ar mai putea interzice să dețină un animal de companie pe o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani”.