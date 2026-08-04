Conducerea societăţii precizează că măsurile implementate de autorităţile române cu scopul creşterii nivelului Dunării la Cernavodă au avut efect, fiind raportată creşterea nivelului apelor Dunării, potrivit News.ro.

Oficialii Nuclearelectrica atrag atenţia că dacă se menţin prognozele negative privind scăderea nivelului Dunării în perioada următoare, "încă rămâne valabilă posibilitatea opririi Unităţii 2".

"SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 2 a CNE Cernavodă continuă să funcţioneze la capacitate nominală, cu respectarea tuturor normelor şi marjelor de securitate nucleară, în baza procedurilor interne aplicabile în situaţii de secetă severă. Măsurile implementate de autorităţile române cu scopul creşterii nivelului Dunării la Cernavodă au determinat creşterea acestuia", se arată într-un comunicat al companiei.

Specialiştii CNE Cernavodă monitorizează în permanenţă parametrii de operare, marjele de siguranţă şi fiabilitatea echipamentelor. În acelaşi timp cu monitorizarea stării centralei, CNE Cernavodă analizează prognozele INHGA pentru perioada următoare, precizează oficialii societăţii.

"Deşi, urmare a acţiunilor autorităţilor există o creştere de nivel, în condiţiile menţinerii unor prognoze negative privind scăderea nivelului în perioada următoare, încă rămâne valabilă posibilitatea opririi Unităţii 2. Unitatea 1 rămâne în continuare în stare oprită sigură", arată conducerea companiei.

Nuclearelectrica va informa cu privire la orice evoluţie a CNE Cernavodă, se arată în document.

Luni, militarii au realizat o nouă detonare a stâncii Pârjoaia, pentru a devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, în scopul alimentării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, afirma că operaţiunea a fost un succes şi menţiona că, potrivit calculelor iniţiale, "joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită".

Specialiştii de la Apele Române afirmă că se estimează că, până miercuri dimineaţă, 4 barje vor fi scufundate, pentru a redirija debitul Dunării.

Prognoza de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică faptul că, în 7 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în ţară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, respectiv de 1.400 mc/s, debit care se va menţine pe tot parcursul acestei săptămâni.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii şi Unităţii 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producţiei interne.