Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, Anghel N. Nicolae ar fi plecat de acasă la data de 5 septembrie 2026. De atunci, acesta nu a mai revenit la domiciliu.

Poliția a transmis semnalmentele bărbatului

Bărbatul are o înălțime de aproximativ 1,70 metri și o greutate de circa 75 de kilograme. Acesta are părul brunet, început de calviție, barbă mare și ochii verzi.

La momentul plecării de la domiciliu, bărbatul purta pantaloni scurți de culoare gri și papuci de culoare albastră. Acesta era la bustul gol.

Polițiștii continuă activitățile pentru identificarea bărbatului și fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre acesta.

Cei care pot furniza date care să conducă la depistarea lui Anghel N. Nicolae sunt rugați să apeleze Serviciul Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.