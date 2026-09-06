Un CT toracic cu doză mică înseamnă doza de radiație solară pe care o luați într-o lună prin expunerea la razele soarelui.

Imagistica toracelui e singura care detectează din timp bolile severe ale plămânilor și trebuie să intre în investigațiile uzuale.

Cât de eficient funcționează plămânii - aflăm prin analiza numită spirometrie. Care e structura plămânilor - ne arată computerul tomograf. Ambele investigații se fac o dată la 2 ani, după 45 de ani, indiferent dacă ați fumat ori nu. După 45 de ani, crește statistic frecvența cancerului de plămân.

CT-ul cu doză mică poate depista cancerul în stadii incipiente

Computerul tomograf cu doză mică lovește toracele cu puterea a 4 radiografii pulmonare. Această doză de radiații o luați oricum într-o lună, de la radiația solară și terestră. Făcut de control, o dată la fiecare doi ani, poate detecta leziuni mici maligne, adică stadii incipiente ale bolii:

Prof. univ. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog: „Identificăm forme incipiente de cancer unde putem interveni țintit, imunoterapii biologice, imunoterapie, aceste terapii curative. Se poate face o terapie combinată - chirurgia toracică, imunoterapie, radioterapie. Dacă depistat în stadii incipiente 1 sau 2, prognosticul la 5 ani este de peste 80%.”

Nu avem program național de prevenție pentru această formă de cancer. Nu avem programe eficiente pentru renunțarea la fumat. De aceea, investigația numită CT de torace cu doză mică trebuie făcută la propria inițiativă, la fiecare doi ani.

Chirurgia robotică schimbă tratamentul tumorilor pulmonare

Chirurgia toracică deschisă este cel mai agresiv tip de intervenție pentru pacient. Vorbim de incizii de 25-30 de cm și de un timp lung de recuperare. Plus durere după intervenție. De aceea, toți chirurgii din lume au încercat să pună la punct tehnici minim invazive. Chirurgia toracică robotică a redus spitalizarea la o zi.

Dr. Felix Dobrițoiu, medic specialist chirurgie toracică: „Știm că există această cavitate - cușcă toracică - așa îi spuneam la anatomie de clasa a 7-a. Fiind cușca, are zăbrele, care trebuie îndepărtate să intrăm. Dar noi acum intrăm pe gaura cheii cu incizii foarte mici și se recuperează foarte repede. Am scos tumori de 15-20 de cm, totul minim invaziv, pacientul a plecat acasă tot a doua zi. Știm că avem niște stații ganglionare în care drenează lobii. Când facem o rezecție de plămân, scoatem oricum toți ganglionii abordabili.”

O meta-analiză făcută anul trecut certifică faptul că scoaterea ganglionilor de lângă plămâni este mai sigură cu… robotul. Din păcate, robotul operator pentru torace e utilizat preponderent în spitalele private. Deși există deja date care confirmă că este cel mai bun tratament chirurgical pentru tumorile plămânului. Aceste intervenții devin accesibile doar dacă aveți asigurări private de sănătate, care să deconteze.

Cele mai multe boli ale plămânului le fac fumătorii. Peste 80% din totalul cancerelor de plămân apar la fumători. Renunțarea la fumat este posibilă cu medicamente, date de pneumolog ori cardiolog, și cu psihoterapie.

Dr. Felix Dobrițoiu, medic specialist chirurgie toracică: „E un lucru toxic pe care îl inspirăm tot timpul, nu trebuie să îți spună un doctor că fumul în plămân e nesănătos!”

Fumatul este egal cu vapingul din perspectiva riscului.