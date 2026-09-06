Culmea, exact aceeași substanță, dar produsă de... grăsime și nu de mușchi, are efect inflamator în tot corpul și participă la formarea plăcilor de colesterol. Haideți să vorbim despre cel mai nou și cel mai spectaculos argument pentru mișcarea zilnică.

Ne uităm la celulele musculare. Activate de mișcare, produc factori imunitari. Se numesc miokine. Dintre acestea, cea mai eficientă se numește interleukina 6, care se măsoară și în sânge. Mușchii devin astfel parte din apărare. Ne explică membra Academiei Române de la științe biologice, Carmen Chifiriuc.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Universitatea București: „Sunt implicate inclusiv în reglarea răspunsului imun. În reglarea citokinelor pro și antiinflamatorii. Și activitatea celulei musculare în sine ajută reglarea răspunsului imun.”

Regula simplă: 10 minute de mișcare în fiecare oră

La fiecare 50 de minute, petrecute pe un scaun, în picioare sau în pat, în timpul zilei, mergeți și mișcați-vă 10 minute. Nu contează ce fel de mișcare. Doar mișcați-vă 10 minute din fiecare oră. Așa puteți menține un sistem de apărare corect.

Analizele de sânge care arată inflamația se numesc proteina C reactivă, fibrinogen și, mai nou, interleukina 6. Mușchii produc în mișcare, așadar, și interleukina 6.

Mușchii produc rapid o cantitate mare de interleukină 6, în timpul antrenamentului. Dar scade imediat după efortul muscular. Chiar dacă va scădea cantitativ, această moleculă comunică ulterior cu ficatul, țesutul adipos și sistemul imunitar pentru a menține echilibrul metabolic.

Cum ajută interleukina 6 organismul

Această substanță mobilizează energia, dacă ne mișcăm. Ne explică medicul primar endocrinolog, Antonela Burlacu.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „În mușchi, la persoanele slabe, care fac sport, oferă substanță corpului să folosească aminoacizii să facă proteine și acizi grași să facă energie.”

Aceeași substanță, interleukina 6, are paradoxal și efect diametral opus, adică produce inflamație.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Depinde de greutatea pacientului și de contextul lui metabolic. Această interleukină 6 face legătura între obezitate și rezistența la insulină. TNF alpha și interleukina 6 duc la această rezistență la insulină, asta e legătura.”

Când grăsimea transformă interleukina 6 într-un factor inflamator

Cum ajunge grăsimea să producă această substanță cu efect inflamator? O determină obezitatea, excesul de nutrienți și infiltrarea cu celule imunitare a țesutului adipos, care se tot mărește din cauza excesului caloric.

Interleukina 6, secretată de grăsime, contribuie la rezistența la insulină. Înseamnă că organismul nu poate folosi eficient insulina pe care o produce. Vorbim despre grăsimea situată preponderent pe abdomen. Aceeași interleukină 6 alterează funcționarea normală a ficatului.

Dacă mențineți multă vreme grăsimea pe abdomen, veți produce cronic această substanță, de data aceasta proinflamatoare. Este factor declanșator pentru sindromul metabolic, diabetul de tip 2 și pentru reducerea masei musculare.

Și este motivul pentru care trebuie să ne mișcăm, regulat, în forță.