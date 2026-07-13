Înarmat cu un cuțit, individul ar fi vrut să se răzbune pentru că femeia l-a anunțat că vrea să pună capăt relației.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Cei doi nu erau căsătoriți, însă aveau o relație de mai bine de 8 ani și aveau împreună doi copii, de 5 și 6 ani. Cu toții erau în locuința lor din comuna Tarna Mare și se pregăteau să ia cina. La un moment dat, în urma unor discuții mai aprinse, spun anchetatorii, femeia i-ar fi spus că nu mai dorește să continue relația și că vrea să se despartă.

Acela a fost momentul când, orbit de furie, individul a pus mâna pe un cuțit și a început să își atace fără milă iubita, susțin procurorii. Aceasta a suferit mai multe răni în zona toracelui, dar și a feței.

În cele din urmă, femeia a reușit să scape din mâinile agresorului și a ieșit în stradă să ceară ajutor. Fratele victimei a fost cel care a sunat la 112, iar salvatorii au transportat-o de urgență pe aceasta la spital, care se află acum în stare gravă.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, iar copiii au fost preluați de Protecția Copilului.