Victima a ajuns la spital în stare gravă, dar medicii au reușit s-o salveze. Agresorul este acum reținut.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Femeia abia parcase mașina în fața blocului când a fost abordată de fostul soț.

Individul a spart geamul mașinii și a atacat-o cu un cuțit. Rănită grav, șoferița a reușit să demareze, a mai condus câteva zeci de metri și a oprit să ceară ajutor. Agresorul a fost imobilizat de un vecin, dar a reușit să fugă, iar pe drum a aruncat cuțitul într-un cimitir. Polițiștii l-au prins în scurt timp.

Detalii șocante din anchetă

Mihaela Todireanu, mama victimei: „Ea când l-a văzut în faţa blocului a parcat maşina şi l-a întrebat ce caută aici. El a răspuns vrei să îţi demonstrez ce caut aici, nu ţi-am promis că te omor? I-a spart portiera la maşină geamul tot, avea cuţit la dânsul.”

Reporter: „Credeţi că a vrut să o omoare?”

Mihaela Todireanu, mama victimei: „Da, cu siguranţă.”

Cunoștință a victimei: „A fost o luptă între ei în maşină, după ce a înjunghiat-o ea a făcut curba şi după 100 de metri a chemat salvarea.”

Dusă de urgență la spital, tânăra a fost operată imediat. Medicii spun că a trecut razant pe lângă moarte.

Toader Cărpuș, director de îngrijiri spitalul Roman: „Plăgi multiple localizate la nivelul feţei, mâinii stângi şi şoldului stâng.”

Istoric de violență și ordine de protecție încălcate

Mama victimei spune că suspectul a mai fost agresiv și de aceea fiica sa a divorțat. Ulterior, bărbatul i-a tot cerut fostei soții să i-o încredințeze pe fetița lor de 4 ani, însă ea nu a fost de acord.

Pentru că era amenințată cu moartea de individ, femeia a obținut mai multe ordine de protecție pentru ea, fiică și mama ei. Bărbatul le-a încălcat de trei ori, așa că a fost reținut de poliție. Dar instanța a dispus control judiciar. Ultimul ordin de protecție a fost emis la sfârșitul anului trecut și expirase pe 30 iunie, cu o zi înaintea atacului.

Corina Voicu, fondator, asociație de protecție a victimelor violenței: „Este un eșec de intervenție. Noi nu știm să evaluăm riscul. Noi nu știm să lucrăm interdisciplinar, noi nu înțelegem că situația de violență domestică nu se rezolvă printr-un dosar.”

Mihaela Todireanu, mama victimei: „Ieri s-a dus la bloc să vadă fata şi fiică-mea i-a zis că nu are dreptul, că ne-a ameninţat pe toate 3 cu moartea. I-a zis lu fiică-mea că dacă o ţine pe lege îi arată că nici ea nu o să o mai vadă.”

Suspectul este acuzat acum de tentativă de omor, dar mai are și alte dosare penale deschise pe numele lui. Unul este pentru distrugere, după ce iarna trecută a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce lovea cu piciorul oglinzile unor mașini parcate.